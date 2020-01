Niek Kimmann in Olympisch jaar alvast gehuldigd: heel Hardenberg hoopt op BMX-goud

De bloemen en een bijbehorende envelop die BMX’er Niek Kimmann - geboren in Lutten, sportend op Papendal en in de weekeinden op bezoek in het ouderlijk huis in Dedemsvaart - zojuist heeft gekregen legt hij even aan de kant. De waardering die hij vanuit zijn geboortegemeente ontvangt is mooi en 2019 een goed jaar, maar in 2020 moet dé droom van Olympisch succes uitkomen. ,,Ik sta er goed voor, maar officieel moet ik me nog kwalificeren.