Nieuw bestuur Hardenberg heeft tientallen miljoenen voor nieuwe plannen (maar geen plek voor zonneparken)

Inwoners Lutten zijn hardrij­ders zat en nemen heft (opnieuw) in eigen handen: ‘Niemand loopt hier langs de weg’

Auto’s scheuren vaak veel harder dan vijftig per uur over de Dedemsvaartseweg-Noord in Lutten. Bewoners plaatsten daarom onlangs veertien snelheidsbordjes langs de weg, als ludieke actie na jaren vergeefs aankloppen bij de gemeente. ,,We willen een flitspaal, desnoods zijn we er zelf de pineut van.”

21 april