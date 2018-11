Nieuw fietspad moet reis naar school in Dedemsvaart nog veiliger maken

Scholieren die vanuit Linde op de fiets richting Dedemsvaart gaan, moeten nu nog samen met auto's over het viaduct bij de N48. De gemeente De Wolden wil van die situatie af door een vrijliggend fietspad te laten aanleggen op ecoduct Stiggeltie. ,,Wij hebben diverse mogelijkheden onderzocht, met verkeerslichten en voorrangsregels, maar dit is de beste optie", zegt gemeentewoordvoerder Jeroen van Houten. Sinds halverwege 2017 zijn er volgens hem gesprekken met diverse partijen over dit laatste stukje fietspad tussen Zuidwolde en Dedemsvaart.

Forceren

Vanuit het Vechtdal College in Dedemsvaart heeft een groep ouders een aantal jaren geleden aan de bel getrokken over het ontbreken van een fietspad tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Ook schooldirecteur Jan Riphagen was betrokken bij deze lobby. ,,Er kwam een steeds grotere groep leerlingen vanuit Zeewolde onze kant op. Die groep ouders is het toen gelukt om een raadsbesluit te forceren om dat fietspad aan te leggen tussen Zuidwolde en Dedemsvaart.”

Volgens hem geven leerlingen die 's ochtends de fietstocht naar Dedemsvaart maken aan dat de situatie veiliger is geworden sinds de komst van het nieuwe fietspad, dat door een groot deel van hen gebruikt wordt. Volgens Riphagen is het mogelijke nieuwe fietspad op ecoduct Stiggeltie minder van toepassing op een grote groep kinderen, maar meer op kleine plukjes leerlingen. ,,Maar al is dat aantal nog zo klein, het is heel fijn voor hen dat zij veilig naar school kunnen in het donker. Dat juichen wij toe.”

Meedenken