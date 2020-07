Nieuw leven voor drie oude straten dankzij corona: Hardenberg haalt klus van miljoen naar voren

‘Corona­proof’ voorstel­lin­gen; zien bosthea­ters in Vechtdal toch kansen?

28 juli Met de wat soepeler coronaregels sinds 1 juli is het voor openluchttheaters weer mogelijk hun voorstellingen te houden. Ze moeten daartoe wel een nieuwe vergunning aanvragen. Maar de meningen bij de bostheaters in het Vechtdal over een goedmaker in de staart van het seizoen voor het publiek dat staat te popelen weer naar het openluchttheater te gaan, lopen sterk uiteen.