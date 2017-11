Nieuw programma: Start vanaf de geboorte met voorlezen

Street Workout Park voor Hardenberg

26 november Of je nou nog nooit hebt gesport of het al jaren doet. Iedereen mag gebruik maken van het Street Workout Park aan de sportboulevard in Hardenberg. Liefhebbers hoeven niet meer naar Hengelo te reizen – waar voorheen het dichtstbijzijnde workout park was – maar kunnen nu ook hier in de buitenlucht sporten.