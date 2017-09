Nieuwbouw basisscholen valt duurder uit

De bouwkosten van scholen zijn de afgelopen jaren zo erg gestegen, dat de gemeente Hardenberg van plan is om 7.849.000 euro extra te begroten voor het integraal huisvestingsplan voor primair onderwijs.

Het gaat om nieuwbouw van de basisscholen De Wegwijzer in Schuinesloot, De Wiekslag in Bruchterveld, Prinses Margriet en CNS Balkbrug in Balkbrug en de Professor Waterinkschool, De Matrix, Albertus Risaeus/OBS Baalder in Hardenberg.

Woningbouw

Het grootste gedeelte van deze investering verwacht de gemeente Hardenberg in 2021 te doen. In dat jaar wordt 4,5 miljoen euro bovenop de al begrote 1,5 miljoen euro gereserveerd. Reden hiervoor is niet alleen de prijsstijging van schoolgebouwen, maar ook de woningbouw in de Marslanden. Die bouw leidt tot een flinke toename van het aantal kinderen, waardoor er ook meer schoolruimte gebouwd moet worden, valt te lezen in het raadsbesluit.

De Matrix, een multifunctioneel gebouw in Hardenberg waarin OBS De Kern en CBS De MarsWeijde zijn gevestigd, krijgt er een tijdelijke ruimte bij op hetzelfde perceel, zo stelt het college voor. Dit om de grote toestroom van kinderen uit de wijk Marslanden aan te kunnen. De kosten hiervan zijn ruim een half miljoen euro.

Vragersmarkt

Voor de nieuwbouw van de Professor Waterinkschool in Hardenberg, die in eerste instantie 2.562.000 euro zou kosten, moet nu 3.670.000 euro worden gereserveerd. ,,Bij de raming van het bestaande krediet was er nog sprake van een vragersmarkt. In de nadagen van de economische crisis was de bouwwereld nog gretig en dat vertaalde zich in gunstige aanbestedingen. In het raadsvoorstel van destijds hebben wij weliswaar met reden gewezen op het risico van een tegenvallende aanbesteding, maar dat de conjuncturele prijsontwikkeling zo snel en zo fors zou zijn, heeft het schoolbestuur en ons college ook verrast", stelt het college in het voorstel.

De Wegwijzer

Ook wordt er als het aan het college ligt 1.7 miljoen gereserveerd voor de bouw van basisschool De Wegwijzer in Schuinesloot. De basisschool moet dan samen met dorpshuis Het Trefpunt één multifunctioneel gebouw voor het dorp gaan vormen. ,,Door multifunctioneel en compact te bouwen willen we bereiken dat gebruiksfuncties elkaar onderling gaan versterken. Bovendien is een multifunctioneel gebouw beter te beheren en te exploiteren dan een reeks aparte gebouwen en gebouwtjes", stelt het college.

Dalend leerlingenaantal

De omvang van de nieuwbouw is passend bij het leerlingenaantal. Nu is het leerlingenaantal 85, over vijftien jaar is dat naar verwachting 67. ,,Vanwege de verbinding met het dorpshuis en de gymzaal in de gebruikswaarde van de nieuwe school echter veel groter dan de omvang doet vermoeden."

Verbetering van het gymlokaal wordt ook meegenomen in de bouw. Bovendien wordt zo ver mogelijk duurzaam gebouwd. Omdat het deels gaat om bestaande bouw, is het niet mogelijk om alle nieuwe duurzaamheidsmethoden toe te passen.

Asbest