Nieuwbouw in Hardenberg vooral gericht op gezinnen

Met inmiddels 60.500 inwoners blijft Hardenberg groeien. Sinds het einde van de crisis wordt volop ingezet op nieuwbouw en ook in 2018 gaat dat door. Bouwactiviteiten zijn in de meeste kernen van de gemeente te vinden. Vorig jaar verkocht de gemeente 67 kavels aan particulieren, die daarop hun eigen woning konden laten bouwen in de gebieden Bransveen in Dedemsvaart, Garstlanden (Gramsbergen), Balkbrug, Bruchterveld, De Krim, Kloosterhaar en Mariënberg. Ontwikkelaars waren daarnaast goed voor 150 nieuwe woningen.

In de plannen Cirkel en Marshoogte in de wijk Marslanden in Hardenberg gaat de woningbouw dit jaar in sneltreinvaart verder. Er is veel animo bij kopers. Ook in het centrum van Hardenberg wordt gebouwd, met name langs de Vecht en in het plan Slotgraven.

Binnen bebouwde kommen worden met name woningen voor starters en ouderen gebouwd. In de uitbreidingsplannen komen veelal gezinnen te wonen. Op de totale bevolking neemt het aantal traditionele gezinnen weliswaar af, maar er is nog steeds vraag naar gezinswoningen. Voor een gemeente met een toch vrij traditionele bevolkingsopbouw speelt Hardenberg hier dus op in.

Kleine kernen