Nieuwbouw woonzorgcentrum Saxenburgh Clara Feyoena Heem in Hardenberg van start

Flinke brandscha­de toiletge­bouw Hardenberg­se recreatie­plas de Oldemeijer

Naar het toilet gaan bij recreatieplas de Oldemeijer in Hardenberg zit er voorlopig niet in. In het gebouw heeft brand gewoed. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Politie Hardenberg zoekt getuigen.

29 mei