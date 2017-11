Nieuwe contacten en beter Nederlands leren door vrijwilligerswerk

Regelmatig zijn de Syrische Rima Bustani en Hiba Youssef in bejaardentehuis ’t Welgelegen in Gramsbergen te vinden. Ze schenken er koffie, maken een praatje en spelen spelletjes met de ouderen. ,,We worden in Nederland zo goed geholpen dat we graag wat terug doen.”

In de korte tijd dat ze elkaar kennen zijn de twee jonge vrouwen Rima en Hiba goede vriendinnen geworden. Ze hebben veel gemeen. Beide zijn ze gevlucht uit Syrië en verblijven nu met hun kinderen in het asielzoekerscentrum in Hardenberg. Rima woont al zo’n jaar in Nederland. Hiba net iets langer.

De vriendinnen hebben drie keer per week taalles. Ze kunnen inmiddels al een aardig woordje Nederlands. Toen de vrouwen hoorden dat ze vrijwilligerswerk kunnen doen via het initiatief Aan De Slag, besloten de twee zich samen aan te melden. Na een intakegesprek mochten ze beginnen in bejaardentehuis ’t Welgelegen. Nu schenken Rima en Hiba regelmatig op vrijdagmiddag koffie bij de ouderen. Rima: ,,Het is leuk werk. We worden in Nederland zo goed geholpen dat we graag wat terug doen. Het is niet alleen koffie schenken maar we spelen ook samen spelletjes, bijvoorbeeld sjoelen.”

Door het vrijwilligerswerk hebben de twee nieuwe contacten en vrienden gemaakt. Hiba: ,,Het is leuk om met de mensen te praten. Hierdoor leren we ook beter Nederlands.” Naast het werk in het bejaardentehuis hebben ze ook eens geholpen bij een knutselmiddag voor kinderen in natuuractiviteitencentrum De Koppel. Samen met andere bewoners van het asielzoekerscentrum hebben ze recentelijk een certificaat ontvangen als bewijs van werkzaamheden die ze hebben verricht.

Toekomstplannen

Beide vrouwen hebben inmiddels een verblijfsvergunning. Het is wachten tot ze een eigen plek toegewezen krijgen. Tot het zo ver is, blijven ze in het asielzoekerscentrum wonen. De twee hebben al plannen voor de toekomst. In haar thuisland heeft de 32-jarige Rima vier jaar lang in de boekhouding gewerkt. Hier in Nederland zou ze graag apothekersassistent willen worden. Hiba wil graag kapper of visagist worden. Haar moeder heeft in Syrië een kapsalon waar Hiba regelmatig hielp.

Veel familieleden van de twee vrouwen wonen nog in Syrië. De 29-jarige Hiba vindt dat moeilijk. ,,Mijn broer woont in Zweden. Ver weg maar gelukkig wel veilig. Ik hoop dat de rest van mijn familie hier ook naartoe komt.”

Vrijheid

De vrouwen zijn het met elkaar eens dat het leven in Nederland beter is. Rima: ,,Nederland is een fijn land om in te wonen. Je hebt hier als vrouw veel vrijheid. We kunnen hier onszelf zijn en ons bewijzen. Een leven zonder beperkingen. Heel anders dan in ons thuisland.”