Nieuwe datum voor Pump up the 90’s in Hardenberg na annulering door coronavirus

Sibculo scheurt door woningbouw: ‘We staan tegenover elkaar, en dat voelt naar’

12 maart De geplande woningbouw op het kloosterterrein in Sibculo splijt de gemeenschap in het dorp van 1.400 inwoners. Omwonenden zijn mordicus tegen en hekelen bovendien de grootschalige bomenkap die hen in januari overviel. Potentiële bewoners die al een voorlopig koopcontract hebben getekend duurt het wachten te lang. En ondertussen is er al zo'n dertien jaar geen huis meer in het dorp gebouwd. ,,Dit gaat ten koste van de leefbaarheid.”