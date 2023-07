Nieuwe fietsbrug maakt het in Dedemsvaart allemaal net wat logischer en veiliger

Basis­school Hardenberg niet met bus, maar met trein op schoolreis­je: ‘Voor veel kinderen de eerste keer’

Met 233 leerlingen en 35 begeleiders gaat de Doekesschool uit Hardenberg donderdag met de trein naar de dierentuin in Emmen. Dat had traditiegetrouw met grote, vervuilende bussen gekund, maar directeur Gerko Warner ziet in het spoor een alternatief. ,,Bovendien kunnen we kinderen op deze manier kennis laten maken met andere reismanieren.”