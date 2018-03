Nieuwe gemeentenaam leeft wél in Dedemsvaart

Dat bleek deze week ook tijdens de bespreking van een nieuw dorpsplan voor Dedemsvaart. Zo'n vijftig vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen luisterden dinsdagavond in De Baron naar pitches over allerlei ideeën en plannen. De Promotiestichting Dedemsvaart bracht haar idee van de naamswijziging in, een plan dat wordt gesteund door Plaatselijk Belang, vertelt PB-voorzitter Meine Fernhout. Met stickers konden de aanwezigen hun steun geven aan de verschillende plannen en proefballonnen. ,,Hoeveel stickers de Promotiestichting heeft gekregen weet ik niet, dat horen we pas eind deze week. De medewerker van Stimuland, dat het opstellen van het dorpsplan begeleidt, heeft die informatie meegenomen en zet dat momenteel op een rijtje.''