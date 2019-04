Nieuwe inrichting van de Vechtzone bij Gramsbergen zet bewoners op scherp

Amira uit Hardenberg dolenthou­si­ast over autoreis naar Rome: Mensen gaan meer nadenken

1 april Koken op een parkeerplaats, met de sloffen in de sneeuw en kopjes koffie terwijl de auto weer op moet laden. De Hardenbergse Amira Perfors besloot als enige uit haar klas met de auto naar Rome te gaan, in plaats van in het vliegtuig te stappen met de rest van 5 vwo. Haar doel is om het milieu sparen en anderen te inspireren met haar actie. Inmiddels is ze samen met haar moeder Ilonka aangekomen in het Italiaanse Verona, morgen rijden ze het laatste stukje. ,,Het kan wel: reizen zonder het milieu te belasten.”