Nieuwe kinderroute van Hardenbergse ‘Joggem’ in Vechtpark

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Daarmee slaat de campagne Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) de spijker op zijn kop. Ook in Hardenberg is obesitas onder kinderen niet onbekend, daarom worden deze routes uitgestippeld. In totaal komen er vijf routes. De volgende routes worden uitgerold in Rheeze, bij het klooster in Sibculo en het Reestdal.