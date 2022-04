Nieuwe opvanglocatie Oekraïners in voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart

Voorstel­ling voor 77 jaar vrijheid in De Voorvegh­ter

Twee jaar geleden zou PKN Hardenberg - de protestantse kerk - een voorstelling geven over 75 jaar vrijheid. Nu doet ze het alsnog in Theater De Voorveghter, met ook aandacht voor de oorlog in Oekraine. Niet alleen als onderwerp na de pauze, ook zal een deel van de opbrengst naar dat land gaan.

30 maart