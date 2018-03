Nieuwe raad Hardenberg van start

Tien raadsleden legden tijdens de feestelijke installatie de belofte af, de overige 23 de eed waarbij ze op de hulp van God vertrouwden. Vijftien raadsleden zijn nieuw, de overigen ervaren. Helemaal nieuw is de fractie van 50Plus, waarmee het aantal fracties in de Hardenbergse raad op acht komt.

Bestuursdienst

In zijn toespraak wees Snijders op het belang van integriteit, zodat raadsleden 'zonder last of ruggespraak' kunnen functioneren. Ook ging hij nog in op het opheffen van de ambtelijke samenwerking met buurgemeente Ommen in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, waardoor de komende tijd een nieuwe organisatie moet worden opgezet.