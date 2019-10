‘Nieuwe’ Spinde in Hardenberg is weer een stap dichterbij

Afvalver­wer­ker in Balkbrug roept om bewustwor­ding na grote brand: ‘dit afval is van ons allemaal’

15 oktober Een grote brand bij afvalverwerker Van Werven in Balkbrug werd maandagavond in eerste instantie in de kiem gesmoord. Niet veel later ontstond er echter opnieuw brand in een andere afvalcontainer, waarna het vuur om zich heen sloeg en een loods als verloren beschouwd kan worden. Brandstichting? Directeur Ton van der Giessen denkt van niet. ,,Op het lijstje met scenario's staat dit helemaal onderaan.”