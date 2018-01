Nieuwe winkel Spot in Hardenberg is tweedehands op allerlei manieren

In Hardenberg is aan de Voorstraat de tweedehands kleding winkel Spot geopend. Niet alleen het assortiment is vintage maar ook een groot deel van het interieur is tweedehands.

De kassa staat op golfplaten, de kledingrekken zijn van Marktplaats en de pashokjes zijn gemaakt van oude boerderijdeuren. Dat past natuurlijk wel goed bij een winkel die vintage kleding verkoopt. Maar dat een groot deel van het interieur in de kledingwinkel tweedehands is valt niet op. Jolanda Janssen, die samen met haar man Mark Janssen eigenaar is van Spot, zegt dat dit precies de bedoeling was. Materialen hergebruiken zonder dat het opvalt. Want de zaak moet er niet als een typisch tweedehands winkel uitzien. Janssen: ,,We willen dat de winkel er fris en aantrekkelijk uitziet. Net als de kleding. We willen niet de indruk geven dat kleding al is gedragen. De afgelopen dagen zijn er al een paar bezoekers geweest die eerst niet eens doorhadden dat het een tweedehands winkel is.”

Spot is een voortzetting van de tweedehands kleding winkel Sproetjes die aan het Klepperplein in Hardenberg zat. Janssen was hier acht jaar geleden met het verkopen van vintage kinderkleding mee begonnen. Dat heeft zich langzaam uitgebreid. Daarom werd het tijd voor een groter pand. De oppervlakte van de nieuwe winkel is wel drie keer groter. Er wordt niet alleen kinderkleding verkocht maar er is ook een mannen- en vrouwenafdeling.

Geen klassieke kledingstukken

Iedereen kan oude kledingstukken naar de winkel brengen. Maar niet alles wordt aangenomen. De kleding moet wel in goede staat zijn. Janssen: ,,Er moeten geen gaten en vlekken in zitten. Daarnaast moet het bij het modebeeld van nu passen. We verkopen geen klassieke, vintage kledingstukken. Het is voornamelijk merkkleding.”

Mensen die kledingstukken hebben gebracht, krijgen een deel van de opbrengst als het is verkocht. Alle kledingstukken hangen acht weken in de winkel. Als het dan niet is verkocht hangt het nog even bij de opruiming. Daarna gaat het naar een goed doel. Bijvoorbeeld naar de Kledingbank in Hardenberg.

Omdat er vooral merkkleding in de winkel hangt, is niet elk kledingstuk heel goedkoop. Maar het is wel een stuk goedkoper dan de normale prijzen van merkkleding. ,,Een broek die normaal 120 euro kost, kunnen mensen hier kopen voor dertig euro.”