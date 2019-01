Nieuwjaarsbijeenkomst Hardenberg: ‘We moeten op elkaar blijven letten’

In de tentjes rondom het gemeentehuis staan de vele toeschouwers te blauwbekken, na een handdruk van burgemeester en wethouders. Voor het eerst is een lichtshow gekoppeld aan de nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij de beste wensen op het gebouw zijn geprojecteerd. ,,Iedereen heeft een mening over de buitenkant van ons gemeentehuis. Nu werpen we er eens een ander licht op", is even later de uitleg die burgemeester Peter Snijders geeft over de keuze om zijn bijenkorf op dezer wijze voor het voetlicht te brengen.

Verder sprak hij gisteravond over de hitte, de privacywet, Edwin Evers, de 14 hectare bedrijfsgrond die verkocht is, de hagelnieuwe N34 en de duurzame energie. Nieuwe huizen in Hardenberg worden niet aangesloten op gas. Ook noemt hij de spoorwegen, waar kansen liggen als station tussen Drenthe en Twente.

