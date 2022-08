Nieuws gemist? Gevolgen lage IJsselstand enorm • Minister Kaag onwel en naar het ziekenhuis

Dertig jaar lang waren afspraken over het begin en einde van schoolvakanties op de grens tussen Overijssel en Gelderland geen probleem. Tot één ouder roet in het eten gooide. Het gevolg: scholen moeten zich voortaan strikt houden aan de data die het ministerie voorschrijft.

Minister van Financiën en Sigrid Kaag (D66) is vanochtend onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Dat is de reden waarom ze niet aanwezig kan zijn bij het zwaar beladen stikstofdebat over de spanningen in de coalitie.

De scheepvaart op de IJssel dreigt (deels) stil te vallen door aanhoudende droogte en extreem lage rivierstanden. Voor veel bedrijven in onze regio die voor een groot deel afhankelijk zijn van vervoer over water, betekent dat een flinke strop.

Tim Hofman heeft een tweede gesprek aangevraagd met John de Mol. Eerder sprak hij in een special van Boos al met de Talpa-topman over misstanden bij The Voice of Holland. BNNVara bevestigt dat er donderdag een uitzending komt die in het teken zal staan van de talentenjacht en John de Mol.

Na een even onverwachte als ongekende metamorfose van Manchester United tegen Liverpool (2-1) prijken de namen van onder anderen Erik ten Hag, Jadon Sancho, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia vandaag op de covers van de Engelse tabloids. Vorige week nog verguisd, vandaag de nieuwe helden. ‘Dit was een duizelingwekkende transformatie’, schreef The Guardian.

Volledig scherm Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma won de Vuelta-etappe van vandaag. © BELGA

Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Sloveen van Jumbo-Visma was in een explosieve finale de sterkste en pakte in totaal dertien bonificatieseconden.

De perfecte pieper? Die ligt misschien wel op een veld in Zeewolde, waar bijna dertig nieuwe rassen heeft gepoot. Onderzocht wordt of ze weerbaar zijn tegen de vernietigende schimmelziekte phytophthora. ,,Maar ze moeten ook te koken zijn.”

De voor hun gevoel uit Giethoorn weggepeste Turkse Hatice en zoon Yusuf wonen inmiddels elders, maar de gemeente Steenwijkerland probeert lering uit racistische treiterijen te trekken. Zo gaan ambtenaren dit najaar op cursus om te leren hoe ze signalen van discriminatie sneller kunnen oppikken. Want daar schort het aan.

Volledig scherm Amira Perfors daagt nu alle scholen in het land uit voor duurzamere excursies te kiezen. © Enzio Ardesch

Haar actie om niet het vliegtuig te pakken, zoals haar klasgenoten tijdens de schoolexcursie naar Rome wél deden, heeft Amira Perfors (20) verder aan het denken gezet over haar milieumissie. Ze daagt middelbare scholen uit duurzame excursies te organiseren.

Kinderstemmen in het zwembad, rust en natuur op het park, hoge scores bij Zoover en Booking.com; Het Verscholen Dorp in Harderwijk doet het goed. Maar uit het zicht van de toeristen woedt een felle strijd over het winterwonen op het recreatiepark.

En dan nog even dit: Hij kan zijn geluk nog steeds niet op: Harry van Buul werd op één dag grootvader én overgrootvader. Het scheelde maar een paar uur en een paar deuren in het ziekenhuis.

