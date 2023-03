‘Nigeriaan Lucky had al twee moorden op zijn geweten, voor hij dodelijk toesloeg in Balkbrug’

De asielzoeker uit Nigeria die eind vorig jaar een therapeute in kliniek Veldzicht in Balkbrug doodde, zou eerder al twee mensen in Nigeria en Libië hebben vermoord. Dat meldt De Telegraaf op basis van ‘goed ingevoerde bronnen’.

Het drama dat op 5 november plaatsvond, sloeg diepe wonden in de kliniek. De man stak met een mes een medewerkster dood, verwondde twee andere personeelsleden en pleegde daarna zelfmoord.

Volgens De Telegraaf heette de man Ambrose Joy Lucky en stond hij in Veldzicht bekend als ‘Lucky’. In 2014 vermoordde hij in zijn thuisland een oom en vluchtte hij daarna naar Libië. Ook daar zou hij iemand hebben gedood.

Spoor van ellende

Via Italië, Oostenrijk en Duitsland belandde hij uiteindelijk in Nederland, waar hij op meerdere azc-locaties een spoor van ellende zou hebben achtergelaten. Omdat er ‘overduidelijke aanwijzingen’ waren dat de man ernstige psychische problemen had, werd hij uiteindelijk opgenomen in Veldzicht.

Of bestuur en medewerkers van Veldzicht op de hoogte waren van deze zeer gewelddadige achtergrond, is niet bekend. Omdat er een inspectieonderzoek loopt naar het steekincident en de aanloop ernaartoe, wilden het ministerie van Justitie en de kliniek Veldzicht tot nu toe niets zeggen over het verleden van de man.

De Stentor heeft vandaag opnieuw vragen gesteld, maar heeft daarop nog geen antwoord gekregen.

Directeur Hanny van Geffen sprak vlak na het incident in elk geval van ‘een volslagen verrassing’.

