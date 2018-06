Noodbrug bij Gramsbergen geplaatst

De bruggen over het Afwateringskanaal bij Gramsbergen bleken dit voorjaar bij een inspectie zodanig verrot, dat ze per direct voor het gemotoriseerd verkeer gesloten moesten worden. De bewapening in de betonnen bruggen was volledig doorgeroest. De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen zijn daarom sinds 18 april afgesloten. Alleen tweewielers en voetgangers kunnen van de Kieftbrug gebruik maken.