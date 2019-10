OBS Klimop sluit de deuren: openbaar onderwijs verdwijnt uit De Krim

Starters­huis Hardenberg ziet explosieve groei start-ups

9 oktober Ondernemen zit Nederlanders en zeker de Hardenbergers in het bloed. Dat laten de laatste cijfers van ‘Startershuis Doen!’ zien. Het startershuis is er om beginnende ondernemers in de gemeente te ondersteunen, te laten profiteren van hun kennis en ervaring, en van elkaar te laten leren. Het aantal starters is in twee jaar tijd explosief gegroeid.