Obstakels extra handicap voor Didy in Sibculo

Didy Knaken (72) mag dan invalide zijn, de inwoonster van Sibculo is niet op haar mondje gevallen. In de visie van Knaken is haar woonplaats een regelrechte ramp voor rolstoelers.

Didy Knaken is sinds oktober 2013 aangewezen op een rolstoel nadat een bloeding in haar ruggenmerg een dwarslaesie veroorzaakte. ,,Sinds die tijd is het topsport, zowel lichamelijk als financieel.''

Didy Knaken krijgt veel hulp van haar 78-jarige man Cor, die eigenhandig de drempels uit het woonhuis haalde en andere aanpassingen realiseerde voor zijn vrouw. Hij bestuurt ook de invalidenauto waarin een rolstoellift is gemonteerd.

Ongelijke tegels

Didy Knaken stuit naar eigen zeggen geregeld op allerlei obstakels als zij zonder hulp in haar rolstoel op pad wil. ,,Hier in Sibculo kan ik nergens naartoe. Bibliotheek, verenigingsgebouw De Horst, kerk, begraafplaats, kloosterterrein. Overal ongelijke tegels, steile opritten, ga maar door. Vroeger is mij nooit opgevallen dat Sibculo onmogelijk is voor rolstoelers.''

Quote De gemeente betrekt ons bij elke nieuwbouw, je mag niet verwachten dat alle bestaande bouw wordt veranderd, het moet wel realistisch zijn. Djimmer Bosman

Knaken voelt zich door de gemeente Hardenberg 'in de steek gelaten'. Zij vroeg aandacht voor haar problematiek, die de klacht doorschoof naar het Gehandicaptenplatform BTB, een afkorting die staat voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Een bestuurslid nam poolshoogte, tot op heden is er volgens Knaken geen sprake van enige terugkoppeling. ,,In Hardenberg moet je zó knokken voor een beetje waardig leven. Ze luisteren wel, ze doen niks. En dat voor een gemeente die in de race is voor meest toegankelijke gemeente van Nederland.''

Gemeente Twenterand

Dat het ook anders kan, illustreert Knaken met een voorbeeld. ,,Enkele meters van ons huis is het gemeente Twenterand. In het fietspad zat een bobbel door een wortel. Na een melding hebben ze het supersnel geëgaliseerd.''

Het echtpaar Knaken verwacht niet dat de gemeente Hardenberg als bij toverslag heel Sibculo rolstoelvriendelijk maakt. ,,Dat is utopisch en gaat miljoenen kosten.''

Reactie Hardenberg

De gemeente Hardenberg laat via woordvoering weten dat het verhaal van Didy Knaken haaks staat op de werkelijkheid. ,,Als gemeente Hardenberg schenken wij bij nieuwe gebouwen juist heel veel aandacht aan toegankelijkheid. Daarom hebben we op onze Facebookpagina ook een oproep gedaan voor reacties, we doen inderdaad mee om in 2018 de meest toegankelijke gemeente van Nederland te worden.''

Weinig verwijten

Voorzitter Djimmer Bosman van het Hardenbergse Gehandicaptenplatform is van mening dat de gemeente Hardenberg weinig te verwijten valt. ,,Ze zijn er juist heel erg mee bezig.''

Bosman zit zelf in een rolstoel en is sinds zeven jaar voorzitter. Bosman: ,,De gemeente betrekt ons bij elke nieuwbouw, je mag niet verwachten dat alle bestaande bouw wordt veranderd, het moet wel realistisch zijn. Zo hebben we wel eens een klacht ontvangen over de kinderkopjes in het centrum van Gramsbergen. Dat is historie en kan je moeilijk gaan veranderen. In mijn woonplaats De Krim is bijvoorbeeld ook niet alles toegankelijk. Kwestie van accepteren dat niet alles voor je is weggelegd. Alles aanpassen, dat kán gewoon niet. Een deel van de klachten uit Sibculo is overigens terecht, we zijn door voor een schouw geweest. Onze functie is hooguit adviserend, je kunt niets verplichten. ''