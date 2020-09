Odion I. vrijgesproken van verkrachting vrouw uit zorgboerderij bij Hardenberg

De 21-jarige Odion I. is vrijgesproken van verkrachting van een verstandelijk beperkte vrouw in Radewijk . De man zat tot woensdag vast maar komt meteen vrij.

Dat meldde de rechtbank in Zwolle donderdag in een vervroegde uitspraak.

Seks in de bosjes

Odion I. leerde in de trein van Zwolle naar Hardenberg een vrouw kennen met een verstandelijke beperking. Dat laatste wist hij niet. Ze is mondeling vaardig, maar heeft het sociaal-emotionele niveau van een 3-jarige. Ze leeft in een wereld die ze niet begrijpt, zo legde haar vader op de zitting uit.

De vrouw en I. stapten op 29 april uit op station Hardenberg en liepen samen op in de richting van de zorgboerderij waar zij werkt in Radewijk. Onderweg hadden ze seks in de bosjes. Haar ouders troffen haar later die dag op haar werk. Ze waren bezorgd omdat ze de avond ervoor niet thuis was gekomen. Ze was weggelopen en leek overstuur. I. had haar de bosjes ingesleept, verklaarde ze later bij de politie. Ze schreeuwde maar hij stopte niet.

De officier van justitie vroeg om oplegging van 21 maanden cel voor de verkrachting. Van een verkrachting is volgens de advocaat van de verdachte geen sprake. Want waarom liep I. dan na de seks met haar mee naar de zorgboerderij?

Geen bewijs voor dwang

Er is geen ondersteunend bewijs voor de verklaring van de vrouw dat ze tegen haar wil seks had, stellen de rechters in het vonnis. Ze had kraswonden op haar benen maar de oorzaak daarvan is onbekend. Getuigen hebben haar horen zeggen dat ze gedwongen is, maar ook deze getuigenissen zijn te herleiden tot die ene verklaring van de aangeefster. Er is dus onvoldoende bewijs voor dwang, stelt de rechtbank in Zwolle, waardoor I. wordt vrijgesproken.