Oeps! Auto duikt in Hardenbergs water na vergeten handrem

Hardenberg­se bands brengen succesvol muziek de huiskamer in via livestream

12 december Het was vrijdagavond best even billen knijpen voor de organisatie van Random Live in Hardenberg. Er waren hoge verwachtingen gewekt in de aanloop naar het muzikale digitale evenement. Zouden alle bands daadwerkelijk de livestream bereiken om het thuispubliek een avond te vermaken?