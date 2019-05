Oeps! Auto rolt in sloot in Hardenberg

Kenniscen­trum Hibertad in Hardenberg wil niet alleen maar praten over duurzaam­heid

1 mei Kenniscentrum voor duurzaamheid Hibertad in Hardenberg gooit het over een iets andere boeg. ,,Waar we ons in eerste instantie richtten op duurzame energie en het bieden van technische oplossingen, richten we ons nu meer op de circulaire economie en bewustwording”, zegt bestuurslid Eberhard Dijkhuis.