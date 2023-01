Olifantje geboren in Wildlands

Nagarr betekent kleine draak in het Birmaans. Moeder Swe Zin, zelf geboren in augustus 2007 in Emmen, heeft voor de eerste keer een kalf gekregen. Op beveiligingsbeelden is te zien dat zij liggend is bevallen. Dat is nog niet eerder door de Emmer dierverzorgers waargenomen bij een olifantenbevalling. Vader van het pasgeboren stiertje is olifantenstier Timber. RTV Drenthe weet dat Timber in 2020 speciaal voor een succesvolle dekking van Swe Zin vanuit Diergaarde Blijdorp Rotterdam overkwam naar Emmen.