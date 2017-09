Olympia's tour in Hardenberg, wat levert het op?

20.000 euro aan subsidiegeld had de gemeente Hardenberg over voor de aandacht die Hardenberg krijgt vanwege Olympia's tour. Eduard Plate, centrummanager van Hardenberg, is niet alleen maar positief over de gevolgen. ,,Wat ik zo hoor is dat de horeca wel extra inkomsten heeft gehad, maar dat winkels er wat minder positieve gevolgen van ondervinden. Ze zijn natuurlijk ook minder bereikbaar door wegafzettingen."

Goede promotie

Toch vindt hij de wielerwedstrijd, die gisteren onder andere ook door Ommen, Dedemsvaart, Mariënberg en Bergentheim ging, wel goede promotie voor de stad. ,,De belangstelling en aandacht voor de stad worden vergroot en het is goed voor het imago van de stad. Wel is het zo dat mensen die voor Olympia's Tour naar Hardenberg komen, ook daarvoor komen en niet per se om te winkelen."

Daarom denkt hij dat er bij een eventuele volgende editie van de Olympia's Tour in Hardenberg meer uit te halen valt. ,,Dat we bijvoorbeeld in de binnenstad de Olympia’s tourdagen houden met een tour langs winkels, om maar wat te noemen. Hoe en wat het precies vorm gaat krijgen, moeten we nog maar eens bekijken. Ik sta zeker positief tegenover nog een Olympia’s Tour in Hardenberg in 2018, maar ik denk dat we er meer mee kunnen dan we nu doen. Ik zie zeker mogelijkheden.”

Toerclub

Van een stijging van de belangstelling nadat vorig jaar Olympia's tour voor het eerst na negen jaar Hardenberg weer aandeed is bij wielervereniging HWV geen sprake. Dat zegt Jan Heuker, voorzitter van de vereniging. ,,Als mensen al vaker op de fiets stappen, dan is het nog maar de vraag of ze dat in clubverband doen. Bovendien zijn wij de race-afdeling die ook meedoet aan wedstrijden. Als mensen beginnen doen ze dat vaak bij een toerclub." Toch is hij positief over Olympia's Tour. ,,Het is natuurlijk heel leuk dat zoiets in Hardenberg is, alleen heeft het voor ons nog geen effect gehad."

Wielrennen