OM: celstraf voor knokpartij tijdens feestweek Dedemsvaria

In blinde woede werd in Dedemsvaart tijdens de feestweek Dedemsvaria het licht uit de ogen geslagen van een bezoeker. Twee verdachten hoorden vandaag in de rechtbank een celstraf tegen zich eisen.

In één oog heeft het slachtoffer sinds 5 augustus vorig jaar nog maar voor de helft zicht. Het was zaterdag rond 2 uur in de nacht toen bij de politie de melding binnenkwam van een serieuze vechtpartij in Dedemsvaart. De feestweek Dedemsvaria eindigde voor het slachtoffer in het ziekenhuis. Verdachten Hendrikus de L. (41) en Rolinde K. (33) uit De Krim handelden uit grote woede. Het slachtoffer zou 1,5 jaar ervoor tijdens een begrafenis in de kont hebben geknepen van K.

Zwangerschap

De L. had die avond wat biertjes op, het slachtoffer zeker 25 maar K. was vanwege een zwangerschap nuchter, bleek uit de stukken. Toch is zij degene die van het voorval niets meer kan herinneren. ,,Het werd me zwart voor de ogen'', zei ze tegen de rechters. Zij was degene die volgens getuigen met haar hakken in het gezicht van het liggende slachtoffer trapte. De L. lag boven op hem terwijl hij met beide vuisten op de man insloeg.

Geen contact

Van die blinde woede was gisteren niets te merken. Beide verdachten deden rustig hun verhaal. De L. bekende dat hij de man had mishandeld. De volgende dag stuurde hij een bericht naar een vriendin dat het slachtoffer zijn verdiende loon had gehad. Maar toen hij het letsel vernam, schrok hij. ,,Dit is nooit de bedoeling geweest.'' Het is de vraag of het slachtoffer het geweld ooit helemaal te boven komt. De officier van justitie vond het voldoende ernstig om te spreken van zwaar lichamelijk letsel. Hij vroeg de rechtbank beide verdachten een halfjaar cel waarvan drie maanden voorwaardelijk op te leggen. Ook mogen ze de komende twee jaar geen contact hebben met het slachtoffer.

Advocaat Vincent Wolting meende dat met een celstraf het bergafwaarts gaat met zijn cliënt. ,,Zijn bedrijf gaat dan naar de haaien.'' Ook raadsman Roel van Faassen vond een celstraf niet op zijn plaats. Voorop staat dat mevrouw K. een behandeling ondergaat.