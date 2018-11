OM: celstraf voor ontucht met minderjarige in busje in Hardenberg

Eric V. uit Den Bosch zocht contact met jonge meiden via de chatsite MovieStarPlanet dat is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Hij deed zich jonger voor dan hij was en wist diverse meisjes zo ver te krijgen naaktfoto’s via Snapchat te sturen, zo heeft hij bekend. Dat programma verwijdert meteen foto’s, maar V. wist er meteen schermafbeeldingen van te maken. Hij bewaarde op zijn computer zo meer dan 10.000 kinderpornografische afbeeldingen. Met een meisje ging hij verder. Hij zocht haar in de gemeente Hardenberg op in augustus en oktober vorig jaar. Ze was 13 jaar toen ze achterin zijn busje seks hadden. V. wist pas later dat ze pas 13 was, zei hij. Toch sprak hij nogmaals met haar af in Hardenberg. Ook nu leidde de ontmoeting tot seksuele handelingen. V. worstelt al langer met pedofiele gevoelens, vertelde hij de rechters. De voorzitter vroeg hem hoe het voelde dat de samenleving er anders over denkt. ,,Het voelt alsof ik een monster ben. De drang is groter dan de strijd om het niet te doen.’'