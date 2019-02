OM in hoger beroep bij dodelijke steekpartij in Dedemsvaart

video Urban Arts & Sports in Hardenberg: de droom van freerun­ners en cheerlea­ders

22 februari Terwijl een DJ harde beats door de speaker laat knallen, staan zo'n vijftig jongeren in sportkleding in sporthal De Meet in Hardenberg. De een is nog wat afwachtend, de ander springt al fanatiek over speeltoestellen. De kick-off van de Urban Arts & Sports was donderdagmiddag een succes.