OM vervolgt man uit Assen voor misbruik minderjarige bij Jehova's getuigen

Middelbare school JenaXL verkast naar nieuwe locatie in Zwolle: ‘Veel meer ruimte’

De komende maanden wordt aan de Koningin Wilhelminastraat in de Zwolse wijk Veerallee gewerkt aan het toekomstige schoolgebouw van JenaXL. Die middelbare school is momenteel nog gevestigd in het winkelcentrum van de wijk Zwolle-Zuid. De locatie wordt uitgebreid en daarom werd dinsdagochtend de eerste heipaal in de grond geslagen.