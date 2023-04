OM weet het zeker, maar vader uit De Krim ontkent doden van eigen baby: ‘Ik viel naar beneden, bovenop mijn dochter’

Was het een val van de trap of is er bij het overlijden van de 4,5 maanden oude Felicia in De Krim meer gebeurd? Het Openbaar Ministerie en forensisch experts denken het laatste, vader Peter W. (37) bezweert als verdachte van niet. Hem hangt een celstraf van acht jaar boven het hoofd. ,,Ik ben gevallen, met haar in mijn armen.”