OM wil celstraf en tbs voor barbaarse mishandeling Schuinesloot

Voor een opvallend brute beroving in Schuinesloot eiste de officier van justitie dinsdag 30 maanden cel en tbs met dwangverpleging. De verdachte, die nabij het slachtoffer in een zorgboerderij verbleef, ontkende in alle toonaarden.

,,Alsof er een kip in de kamer was geslacht.'' Zo omschreef een getuige de woning in Schuinesloot (gemeente Hardenberg) waar het slachtoffer in de vroege ochtend van 19 maart vorig jaar het slachtoffer werd aangetroffen.

'Bloedneus'

De man had zijn verder gelegen buren van de zorgboerderij gebeld omdat 112 weigerde een ambulance te sturen. Dat had mogelijk te maken met de verwarde staat van de man. In zijn noodmelding had hij het over een bloedneus.

Maar de twee getuigen zagen meteen dat hier iets ernstigers gebeurd was. Niet alleen was de neus van het slachtoffer gebroken, ook zijn beide ogen waren dichtgeslagen. De man was uren buiten bewustzijn geweest. ,,Wie heeft het gedaan?'' vroeg een van de getuigen. ,,Cherel,'' antwoordde het slachtoffer.

Fiets

De bewuste man bleek die nacht inderdaad op pad geweest te zijn met zijn fiets. Op camerabeelden is niet te zien dat hij die nacht terugkeerde in de opvang. Omdat zijn fiets later in zijn washok is aangetroffen, was het vermoeden dat hij bewust de camera's gemeden had. ,,Die fiets stond daar altijd'', reageerde V. dinsdag in de rechtszaal.

Pieter Baan Centrum

De strafzaak werd afgelopen zomer al behandeld en toen aangehouden om de 40-jarige Cherel V. in het Pieter Baan Centrum te laten onderzoeken. V. weigerde categorisch elke medewerking aan onderzoek. De officier van justitie wenste dat onderzoek juist om mogelijk een tbs met dwangverpleging te kunnen eisen.

Ondanks zijn weigering kan wel gesteld worden dat V. leidt aan een stoornis. En zijn ontkenning werkt risicoverhogend, zo vond de officier. En dus verhoogde ze haar eis tot 30 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Afgelopen zomer had ze nog 30 maanden cel geëist.

Advocaat Dick Pieter Poppe benadrukte het ontbreken van technisch bewijs. ,,We moeten het alleen doen met de verklaringen van aangever en getuigen. Meer is er niet.''