OM wil Siete 1,5 laten brommen voor een serie ‘kerstinbraken’ in Hardenberg

Nieuwbouw en renovatie voor Hardenberg­se scholen

15:56 Hardenberg wil dit jaar miljoenen investeren in vijf bouwprojecten voor basisscholen. Bij de scholen in Den Velde en Bruchterveld is sprake van nieuwbouw en uitbreiding. Bij de christelijke basisscholen Spreng-el in Ane en De Akker in Gramsbergen en de gereformeerde basisschool Casper Diemer in Bergentheim staan in 2019 renovaties op stapel.