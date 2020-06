Omgekomen fietsster in Zwolle is 52-jarige vrouw, burgemeester diep geraakt door ongeval: 'Niet te bevatten’

VideoTijdens het noodweer is vanavond in Zwolse wijk Stadshagen een 52-jarige vrouw uit Zwolle om het leven gekomen. Volgens de veiligheidsregio IJsselland werd op de Drapenierlaan de vrouw op haar fiets geraakt door een omvallende boom.

De vrouw was volgens de politie aan het fietsen met haar partner en kwam tijdens het noodweer onder een boom terecht. Het is nog niet duidelijk of de boom door de bliksem is getroffen of dat hij is omgewaaid. Woordvoerder Richard Meijer van de veiligheidsregio IJsselland: ,,De politie is ter plaatse voor onderzoek en de brandweer verleent assistentie bij het verwijderen van de boom die op het slachtoffer is gevallen. De vrouw is ter plekke overleden.’’

Buren zagen de boom omvallen en dachten nog ‘als hij onze auto maar niet raakt’. ,,Achteraf zeggen we: Had hij onze auto maar geraakt en niet die fietsster.’’

Afschuwelijk

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle toont in reactie zijn medeleven. ,,Een afschuwelijk ongeval, dat ons diep raakt en achterlaat in verbijstering over dit noodlot. Het is niet te bevatten dat een inwoonster van onze stad zo plotseling en onverwacht overlijdt. Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden.’’

De boom aan de Drapenierlaan was niet de enige boom die tijdens de plotseling opkomende, zware regenbui is omgewaaid in Stadshagen. Er gingen verschillende bomen om in de buurt.

Volledig scherm De Drapenierlaan in Zwolle. © De Vries Media

Rioolwater

Op verschillende plaatsen in Oost-Nederland zorgt het slechte weer voor problemen. Door flinke regenval zijn straten in onder andere Gramsbergen en Sibculo blank komen te staan. In Slagharen kwam het rioolwater omhoog. De brandweer moest voor stormschade in de Laan van Eme in Zutphen uitrukken. Ook de Schokkerstraat in Elburg kampte met wateroverlast.

Het KNMI had eerder vandaag al code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland, waaronder Overijssel en Gelderland. Vanuit Duitsland kwamen de onweersbuien onze kant op. Deze gaan gepaard met regen en hagel waardoor wateroverlast kan ontstaan.

Straten blank

In onder meer Sibculo en Gramsbergen zijn straten blank komen te staan door de vele regenval. In Gramsbergen werden onder andere de Hattemattestraat, Oude Straat en een garagebedrijf aan de Voorstraat getroffen. Ook op veld van de plaatselijke voetbalclub viel heel veel neerslag.

Volledig scherm In Gramsbergen zijn straten blank komen te staan door de regen. © Herman van Oost

Ook in Zwolle, Deventer en Apeldoorn heeft het noodweer toegeslagen en in Slagharen kwam het rioolwater omhoog. Op sociale media maken meerdere mensen melding van het noodweer. De verwachting is dat de buien in de tweede helft van de avond afnemen.

Morgen

Morgen zijn de problemen nog niet meteen voorbij. ,,Dan krijgen we te maken met de restanten van de buien die vandaag ontstaan", zei Diana Woei, meteoroloog bij Weerplaza, eerder vandaag. ,,Het is overwegend bewolkt met ‘s ochtends in het noorden regen.”