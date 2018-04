Ondernemer schikt met inspectie over dumping afval in Hardenberg

Afvalhandelaar Jozef Wolters heeft met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een schikking getroffen over de dumping van afval op een terrein in Hardenberg.

Hoe hoog de schikking is, willen beide partijen niet zeggen, maar algemeen wordt aangenomen dat het om een bedrag van tienduizenden euro’s gaat. Eerder betaalde de in Emmen woonachtige Wolters al 40.000 euro aan de gemeente Hardenberg. Door de schikking doet de Raad van State geen uitspraak meer in de zaak die Wolters had aangespannen om de hoogte van de boetes omlaag te krijgen.

Wolters had als eigenaar van het bedrijf Thedos in totaal voor 374.000 euro aan boetes gekregen van zowel de gemeente Hardenberg als de inspectie, omdat hij in 2015 illegaal afval zou hebben gedumpt op een locatie in Hardenberg. Het ging om zo’n 900 ton, verpakt in ruim 600 grote groene balen.

Recyclen

Volgens de raadsman van Wolters, Jos van Goethem, is er in Hardenberg nooit sprake geweest van een illegale dump, zoals politie en de overheid al die tijd beweerden. ,,Wolters had een partij huishoudelijk afval uit Ierland geïmporteerd om in Nederland te recyclen. Daar had hij een vergunning voor. Dat recyclen zou gebeuren bij Wigink in Heeten, maar dat ging niet door.’’

Waarom wordt niet helemaal duidelijk, bij Wigink werd gisteren de telefoon niet opgenomen, maar mogelijk was het plastic van en dermate kwaliteit dat het niet te recyclen was. Bij RTV Oost zei Wigink drie jaar geleden dat er een contract was met Theodos dat die de partij zou komen ophalen als Wigink er niks mee kon. Inderdaad haalde Wolters zo’n twee derde van de balen op, maar de rest bleef liggen in Heeten na onenigheid over onbetaalde rekeningen.

Klachten

,,Wolters huurde voor de rest van het afval een plek bij Inter Baarslag in Hardenberg, maar tot recycling kwam het nooit." Omdat er klachten van stankoverlast uit de buurt kwamen, kwam de gemeente in het geweer. De buurt schakelde ook de rechter in.

Ondertussen meldde een milieudeskundige bij RTV Oost de indruk te hebben dat Thedos alleen maar voor de importvergunning uit Ierland was opgericht: het startkapitaal bedroeg slechts één euro en anderhalf jaar later was Thedos weer failliet. Overigens heeft Wolters de boetes nooit aangevochten; wel de hoogte ervan - omdat dat daarbij geen rekening was gehouden met zijn financiële situatie.