Ondernemer uit Bergentheim houdt grond schoon maar moet 9000 euro aftikken: ‘Onredelijk verhaal’

Oud-directeur Hardenberg­se woningcor­po­ra­tie verwerkt aantijging van fraude in boek: ‘Heeft me vijf jaar van mijn leven gekost’

Als directeur van woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg werd Gerrit Teunis in 2017 valselijk beschuldigd van fraude. Over de impact daarvan op zijn leven, schreef de Zwollenaar een boek. ,,Het heeft me vier jaar gekost.”

9 april