Onderzoek moet muggenoverlast Kloosterhaar in kaart brengen

PvdA wil 'Jugendstil-ge­vel' behouden voor Hardenberg

27 juli De PvdA in Hardenberg wil dat het college van B en W onderzoekt of en hoe de zogenaamde Jugendstil-gevel van het voormalige Chinese restaurant in de Voorstraat in Hardenberg behouden kan blijven. ,,Er is al zo weinig ouds, laten we dit niet verkwanselen", aldus fractievoorzitter Rein Jonkhans.