Onderzoek naar lek bij NAM-locatie Collendoornerveen medio maart klaar

Dedems­vaart zet Van Gogh in het licht

12:31 Vincent van Gogh staat sinds deze week in de schijnwerpers in de naar de schilder vernoemde straat in Dedemsvaart. Het citaat ‘Blijf maar altijd veel wandelen & veel van de natuur houden, want dat is de ware manier om de kunst meer & meer te leeren’ is er op de stoep geschreven en wordt verlicht door een lantaarnpaal.