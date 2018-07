Onderzoekster: Burgemeesters gooien veel te snel drugspand op slot

Hardenberg­se raad geeft voorzet voor uitvoering proef koopzonda­gen

16 juli Morgen beslissen de gemeenteraadsleden over de proef met zondagopenstelling in Dedemsvaart en Hardenberg. Het is de vraag of ze ondernemers in de kleinere kernen ook laten meedoen. Wethouder Alwin te Rietstap worstelde twee weken geleden nog met de kwestie. Hij vroeg om meer speelruimte voor een flexibeler invulling. Toch komt het college niet met een gewijzigd voorstel.