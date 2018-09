Ongekende populariteit van de camper doet Camperbeurs Hardenberg groeien

De tiende editie van de Camperbeurs in Hardenberg is groter dan ooit. De organiserende bedrijf EasyFairs heeft voor eind deze maand een extra beurshal in de Evenementenhal Hardenberg geregeld om belangstellende bedrijven een goede beursplek te kunnen bieden.

De beurs is voor het eerst verdeeld over vier beurshallen in plaats van drie. In totaal meet het evenement daarmee bijna tienduizend vierkante meter beursoppervlak.

Populair

Eigenaar van de hallen en tevens evenementenorganisatie EasyFairs zegt dat 'de groei er fors in zit'. Dat is te verklaren doordat de camper onder de vakantieganger mateloos populair is. Het aantal verkochte kampeervoertuigen stijgt al een aantal jaren. In de eerste helft van 2017 waren er volgens cijfers van de BOVAG en De Nederlandse Vereniging voor de Kampeer en Caravan Industrie (KCI) meer caravans en campers verkocht dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

Die stijgende lijn lijkt nog lang af te zwakken. ,,Door de economische groei hebben mensen meer te besteden. Ze kiezen voor het gemak van een camper, de luxe variant van kamperen'', zegt Arina de Kreek, marketing coördinator Camperbeurs in Hardenberg.

Huren

Niet alleen een camper kopen, maar ook huren zit volgens haar in de lift. ,,Mensen willen hier ervaren hoe zo'n camper er dan uit ziet. En we zien dat steeds meer jongeren een busje kopen en willen verbouwen tot camper. We komen hun tegemoet, want we hebben op de beurs een aantal experts staan dat alles kan vertellen over het bouwen en verbouwen van een camper.''

EasyFairs verwacht ondanks de concurrerende beurzen in Assen en Amsterdam meer publieke belangstelling dan ooit. Vorig jaar kwamen er 6.300 mensen op het evenement af, nu verwacht ze zeker 6.500. De interesse van gespecialiseerde bedrijven is er zeker. Een extra aantal beursplekken was volgens Arina de Kreek in korte tijd vergeven. Daaronder bevinden zich ook nieuwe camperbedrijven.

Vrouwen

De beursdeelnemers zijn actief op het gebied van camper-accessoires, -bouwers, -magazines, verzekeringen, nieuwe campers, occasions, technische onderdelen en voortenten. Er is een Campertheater waar camperexperts lezingen geven en Tineke de Ruijter van Vrouw Rijdt Camper geeft rij-instructies voor vrouwen, want volgens haar zitten zij nog veel te weinig achter het camperstuur.