Onrust in Hardenberg: Vijf inbraken in een week

Op zaterdag 18 november ontdekte een BMW-rijder dat er was ingebroken in zijn BMW. Het stuur, de airbags en de navigatie was weg. De auto stond geparkeerd op de Baalder-Esch in Hardenberg.

In diezelfde nacht, van vrijdag op zaterdag, werd vernield van een geparkeerde Peugeot aan de Rutenbergherplein/Hessenweg in Hardenberg. Dit gebeurde 's nachts om 3.50 uur, uit de auto is niets weggenomen.

Twee dagen later, in de nacht van maandag of dinsdag, werd een ruitje ingetikt van een geparkeerde BMW op de Waterlelie in Hardenberg. Doordat het autoalarm afging hebben alerte buren direct 112 gebeld. De getuigen zagen nog een onbekend persoon wegrennen, agenten hebben niemand meer aangetroffen.

Verdachte personen

Na het weekend, in de nacht van dinsdag op woensdag, zag een agent twee verdachte personen rondlopen bij een geparkeerde auto in Gramsbergen. Nadat de verdachten werden aangesproken door agenten, gingen zij er snel vandoor. De agenten hebben de omgeving afgezocht, uiteindelijk werden zij aangehouden. De politie wil graag contact met de bestuurder van de witte Kia die de politie hielp zoeken naar de verdachten.

In dezelfde nacht is er een poging tot inbraak geweest bij een woning aan de Fluitekruid in Hardenberg. Een buitenlamp was kapot gemaakt en een kozijn was kapot.

Ook werd er afgelopen week ingebroken in een woning aan de Margriet te Hardenberg. De bewoners waren een weekendje weg, de familie ontdekte dat er was ingebroken. De inbraak heeft waarschijnlijk tussen 16 en 21 november plaatsgevonden. De daders zijn nog niet gepakt.