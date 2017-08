Ontwikkelaar eist hervatting verkoopbespreking Kastanjehof Hardenberg

Het is een nieuwe stap in de soap omtrent De Kastanjehof. Beide partijen liggen al langere tijd met elkaar in de clinch over het pand aan de Lage Doelen in Hardenberg. Die stond te koop, waarna Ferax interesse toonde. De plannen vielen in de smaak bij de gemeente Hardenberg, die het pand uit de verkoop haalde om het zelf te ontwikkelen. Volgens Ferax met de door hem en ontwerpbureau WijZijnJa! voorgestelde plannen. Wat Hardenberg op haar beurt met klem ontkent.