Ook derde verdachte steekpartij zorginstelling Emmen langer vast

Deze winkel in verkoopt alles en is nu zelf in de aanbieding: ‘Bij mij kun je gewoon afpingelen, vind ik mooi’

ALMELO - Het is een van de laatste winkels in zijn soort. Een winkel met alles. Dicht opeengepakt, ramvol en spotgoedkoop. Twaalf jaar zat Jeroen Westen met zijn winkel JeWe aan de Sluiskade Zuidzijde in Almelo. Maar de winkel gaat dicht. Hij stopt er in juni mee. Wat al goedkoop was, wordt nog goedkoper. „Hier mag je afpingelen. Dat vinden de mensen mooi. Ik ook.”

17:32