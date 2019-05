Ook derde verdachte van overval op Beppie (83) in De Krim opgepakt

Rick Brink uit Hardenberg naar tv-finale Minister van Gehandicap­ten­za­ken

20 mei Rick Brink is finalist in de verkiezing van de Minister van Gehandicaptenzaken. De Hardenbergse politicus verneemt de blijde boodschap via een i-Pad, waarop Lucille Werner vertelt dat hij bij de laatste zes zit. ,,Je bent een fantastische topper, jij gaat schitteren op 17 juni’’, meldt de tv-presentatrice, bekend van het woordspelletje Lingo. ,,Wat een verrassing, ik weet niet wat ik zeggen moet’’, reageert de 33-jarige Brink enthousiast.