'Ook gescheiden afvalinzameling bij sportclubs in Hardenberg'

Bij diverse sportclubs in de gemeente Hardenberg zijn rookverboden ingesteld, worden schenktijden voor de verkoop van alcohol gehanteerd en liggen voor de jeugd naast de kroketten ook gezonde bananen in de kantines. Is het dan niet wat vreemd dat al het afval dat in clubhuizen wordt ingezameld bij de meeste verenigingen in één grote container belandt?

Dat is wat Rein Jonkhans zich als gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid afvraagt, en de vraag waarop hij ook van het college van burgemeester en wethouders een antwoord verwacht. Want aan gezondheid wordt doorgaans gedacht, maar gescheiden afvalinzameling draagt eveneens bij aan een beter leefklimaat en milieu. ,,In de gemeente Hardenberg zijn veel sportclubs waar in het weekend allerlei consumpties worden genuttigd", constateert Jonkhans. ,,Bijna allemaal verpakt in wegwerpverpakkingen als plastic bekers, flesjes, drinkkartonnen en wikkels. Bij veel clubs wordt het afval in één container gedeponeerd, terwijl scheiden van afval thuis en op school wel de gewoonste zaak is."

Bal bij de gemeente

Jonkhans heeft een rondje langs de sportverenigingen gemaakt en proeft dat de clubs best een duurzaamheidsslag willen maken. Maar volgens Alle Pijlman, voorzitter van sv Dedemsvaart, ligt de bal dan toch vooral bij de gemeente Hardenberg. ,,Als er op de sportparken speciale containers voor de verschillende afvalstromen worden neergezet, dan moet dat best kunnen. Nu zouden we zelf bakken moeten plaatsen, maar al het afval wordt dan weer niet gescheiden bij ons opgehaald." Jonkhans is het roerend met de voetbalvoorzitter eens, en is in de pen geklommen om 'de bijdrage die Hardenberg zou kunnen leveren aan de circulaire economie' onder de aandacht te brengen. Op school en thuis afval scheiden? Dan ook op de voetbalclub. ,,Met name voor de jeugd is het verwarrend en geeft het een verkeerd signaal omdat sportclubs net als scholen een voorbeeldfunctie hebben. Clubs geven hiervan al blijk door het hanteren van rookverboden en venstertijden voor de verkoop van alcohol."

Kosten