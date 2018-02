Ook voor Hardenberg landelijke afhandeling voor eventuele schade gaswinning

Dat antwoordt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren, die schriftelijke vragen stelde naar aanleiding van een artikel in de Stentor van 4 januari over mogelijke aardbevingen rond Hardenberg. Eind deze maand verwacht Wiebes een advies van de Technische commissie bodembeweging over één landelijke aanpak.

Nulmeting

Daarbij wordt ook gekeken naar een eventuele nulmeting. Als bij kleinere velden zoals in Overijssel schade ontstaat als gevolg van mijnbouwactiviteiten, moet de NAM deze schade 'gewoon vergoeden', schrijft Wiebes. In tegenstelling tot Groningen waar vele gedupeerden schades meldden, geldt hier geen omgekeerde bewijslast.

Informatiebijeenkomst

Winningsplan

De NAM diende in oktober 2017 een geactualiseerd winningsplan in voor de sinds 1987 bestaande gaswinning rond Hardenberg. Daarover moet advies worden gevraagd aan de SodM en aan de betrokken gemeente, provincie en waterschap. Op 4 januari zijn de laatste drie gevraagd om een advies over dit winningsplan. Pas in een later stadium komen de inwoners dus aan bod.