Oorverdovende onweersknal trilt Jannie van het dak in Dedemsvaart: ‘Ik sta nog te shaken’

Zeer grote brand in winkel­straat Dedems­vaart onder controle

15:45 In de Julianastraat in Dedemsvaart heeft woensdagmiddag een grote woningbrand gewoed, die werd veroorzaakt door blikseminslag. De brandweer schaalde rond 13.00 uur op van zeer grote brand naar GRIP 1, wat betekent dat er overleg nodig was tussen de verschillende hulpdiensten. De brandweer had veel moeite om de brandhaard te vinden. Dat lukte na ruim een uur, waarna de brand kon worden bestreden. Uiteindelijk volgde om kwart over drie het sein dat de brand meester was.